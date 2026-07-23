„Ich bin Unternehmer, seit ich 20 bin“, sagt Michael Zitz, schmunzelt und liefert die biografischen Details rasch nach. Schon kurz nach der HTL Kaindorf beginnt für den gebürtigen Südsteirer die Karriere als Gründer. Später, berufsbegleitend, studiert Zitz an der FH Joanneum „Industrial Management“.

Drei Unternehmen gründet er aus. Bei einem davon zahlt Zitz „viel Lehrgeld“, zwei andere aber verkauft der Steirer erfolgreich. Letzteres, die B4B Solutions, bringt ihn schließlich vor einem Jahrzehnt auch zu All for One, dem Käufer von Zitz‘ Start-up. Was das steirische Start-up damals so begehrenswert macht? Zitz & Co legen bereits außergewöhnlich früh den Fokus auf Cloud-Lösungen und konzentrierten sich dabei auf Anwendungen des deutschen Softwareriesen SAP.

75 Beschäftigte in Raaba

Die in der Nähe von Stuttgart ansässige All for One wiederum gilt als einer der führenden SAP-Partner Europas. „Wir übersetzen die Technologie in wirtschaftlichen Nutzen für die Kunden“, sagt Michael Zitz. Der 46-Jährige selbst arbeitet sich bei All for One – „mein erster Anstellungsvertrag“ – auf der Karriereleiter sukzessive nach oben. 2024 schlüpft er schließlich in die alleinige Chefrolle, wird CEO der Gruppe. Der Steiermark bleibt Zitz stets verbunden. Privat mit Wohnsitz in Gamlitz, beruflich mit einem Standort und zurzeit 75 Beschäftigten im Technopark Raaba.

„Wir liefern die Projekte, wir servicieren sie, wir hosten sie in unseren Rechenzentren und sorgen auch für die Sicherheit“, betont Michael Zitz den gesamtheitlichen Ansatz des eigenen Produktportfolios. Man wolle ein „Rundumsorglospaket für den Mittelstand“ anbieten, sagt er mit Blick auf die Hauptzielgruppe.

Michael Zitz und Markus Seme (BrightFlare) © CS

Dieser Punkt, der Paketaspekt, ist es auch, der zu einem jungen Grazer Unternehmen führt: dem Cybersicherheits-Spezialisten BrightFlare. Ein gemeinsamer Bekannter stellte den Kontakt zwischen Zitz und BrightFlare-Gründer Markus Seme her. Nach einem kurzen Austausch via LinkedIn kommt es zum Treffen und schlussendlich zur Beteiligung der All for One bei BrightFlare. Wie relevant derartige Zusammenarbeit ist, zeigen nicht zuletzt Fälle wie der verheerende Cyberangriff auf Jaguar Land Rover im August 2025. Damals wurde ein SAP-System angegriffen und zwang den Konzern in Folge zu einem fünfwöchigen Produktionsstopp.

Vinci als Wachstumsturbo

Heute versammelt die All for One in Summe 3000 Beschäftigte unter ihrem Dach, zählt 4500 Kunden und kommt auf etwas mehr als 500 Millionen Euro Umsatz. Zitz forciert als CEO die Expansion in neuen Märkten, adressiert etwa Frankreich, Spanien oder den „nahen Osten mit Headquarter in Dubai“.

All das sorgte auch für reges Interesse beim Infrastrukturriesen Vinci, einem der 15 größten Konzerne Frankreichs mit rund 80 Milliarden Euro Umsatz. Vinci will im SAP-Geschäft großflächig Fuß fassen und in diesem Zusammenhang die All for One übernehmen. 336 Millionen Euro legen die Franzosen dafür als Offerte auf den Tisch. Kommt der Deal zustande, wäre es in jüngerer Zeit einer der größten im europäischen IT-Consulting-Markt. Eingebunden werden soll All for One in die Sparte Vinci Energies, dienen soll die Fusion als weiterer Expansionsturbo. Auch für BrightFlare, das Grazer Cybersecurity-Stück im All-for-One-Puzzle. Markus Seme: „Unser Ziel ist es, in den kommenden 24 Monaten 100 neue Arbeitsplätze zu schaffen.“