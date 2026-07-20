Ein verbeultes Auto, das in die Wiese geschleudert wurde, ein Bus, in dessen Vordertür jetzt ein Loch klafft: Die Bilder, die die Freiwillige Feuerwehr Hart bei Graz zu einem Einsatzbericht veröffentlicht hat, sehen schlimm aus.

Die Kollision zwischen einem Pkw und einem Linienbus, die sich am Montagvormittag gegen halb 10 Uhr an der Kreuzung Pachern Hauptstraße und Badstraße in Hart bei Graz (Bezirk Graz-Umgebung) ereignet hat, ist glücklicherweise trotzdem recht glimpflich ausgegangen. Laut Feuerwehr wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und neun Kameraden bis 11.45 Uhr im Einsatz war, sicherte die Einsatzstelle ab, zog den Pkw auf Anweisung der Polizei wieder auf die Straße und stellte ihn gesichert ab. Der Bus wurde zur nahegelegenen Haltestelle geschleppt. Betriebsmittel traten keine aus.