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Rom
Shakira bei Fußball-WM mit Kleid aus Swarovski-Kristallen
Popstar Shakira hat beim Halbzeitprogramm des Fußball-WM-Finales im MetLife Stadium bei New York mit einem aufwendig gefertigten Bühnenoutfit für Aufsehen gesorgt. Die kolumbianische Sängerin trat mit dem offiziellen WM-Song "Dai Dai" auf und trug ein eigens für den Auftritt entworfenes Kleid des italienischen Modehauses Roberto Cavalli mit mehr als 200.000 Swarovski-Kristallen bestickt.