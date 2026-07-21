Im zweiten Stock des umgebauten und mit zusätzlichen Gästezimmern ausgestatteten Hotel Garni Zerza in Tröpolach wurde kürzlich das neue Restaurant „Vista“ eröffnet. Geführt wird dieses von Familie Zerza – sie wollen mit einer Mischung aus „bodenständiger Hausmannskost und moderner Küche“ überzeugen. Auf der Speisekarte stehen unter anderem Gerichte wie Kasnudel, Wiener Schnitzel, Rumpsteak oder Kartoffelgnocchi.

Sowohl Hotelgäste als auch Einheimische sind eingeladen, sich von dem Gastronomiekonzept zu überzeugen. „Unsere Türen stehen auch all jenen offen, die nur auf ein Getränk an der Bar vorbeikommen wollen“, sagt Andreas Zerza. Rund 100 Sitzplätze und eine Terrasse mit Aussicht ins Grüne bieten zahlreiche Gelegenheiten, um die Umgebung auf sich wirken zu lassen. Das Restaurant ist Dienstag bis Samstag von 15 bis 23 Uhr geöffnet. Warme Küche gibt es ab 17 Uhr. Sonntags wird von 11 bis 14 Uhr gekocht, geöffnet ist das Restaurant von 7 bis 16 Uhr. Montag ist Ruhetag.

Im Fokus steht die Wohlfühlatmosphäre

Im Rahmen der offiziellen Eröffnungsfeier konnten bereits zahlreiche Gäste begrüßt werden. Auch Hermagors Bürgermeister Leopold Astner machte sich selbst ein Bild von dem neuen „Genießer-Treffpunkt“: „Es sind solche Familienbetriebe, die unsere Region mit viel Engagement und Leidenschaft weiterentwickeln. Jeder Euro, der in Qualität, Gastfreundschaft und neue Angebote investiert wird, stärkt die Region als Tourismusstandort.“

Familie Zerza selbst – der Betrieb startete in den Sechziger-Jahren als Privatzimmervermieter – setzt auf das Motto „Genuss mit Aussicht“ und beschreibt ihre „kulinarische Mission“ wie folgt: „Es gibt kein steifes Ambiente und keinen unnötigen Trubel. Wir sind ein Ort, an dem man gerne bleibt und der sich ein bisschen wie Zuhause anfühlt, nur dass man sich um nichts kümmern muss.“

Weitere Informationen finden Interessierte online auf der Homepage des Betriebes: www.hotel-garni-nassfeld.at/restaurant