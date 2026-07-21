Das WM-Finale ist gerade erst zwei Tage alt, da kommt auf den SK Sturm schon heute (20.30 Uhr, ORF 1) eine Partie mit Endspielcharakter zu. Die Grazer empfangen in der zweiten Runder der Champions-League-Qualifikation daheim den schottischen Vizemeister Heart of Midlothian und gleich der Pflichtspielauftakt ist für die Schwarz-Weißen ein enorm wichtiger. Setzt sich die Truppe von Trainer Fabio Ingolitsch nach Hin- und Rückspiel, das kommenden Dienstag in Edinburgh stattfindet, durch, wäre eine europäische Ligaphase nämlich bereits fix. Dann wären Otar Kiteishvili und Co zumindest in der Europa League mit von der Partie und hätten so ein Startgeld von 4,31 Millionen Euro garantiert. Mögliche weitere Prämien für Siege oder Unentschieden in der Ligaphase sowie Ticketeinnahmen für die Heimspiele würden noch als Draufgabe dazukommen.

Blickt man alleine auf den Marktwert (Quelle: transfermarkt.at), ist Sturm im Duell mit den Schotten zu favorisieren. 54,13 Millionen Euro stehen 26,20 Millionen Euro zur Verfügung. Hinzu kommt, dass Sturm gegen schottische Klubs eine ausgeglichene Bilanz aufzuweisen hat. In sechs Partien gab es je drei Siege und drei Niederlagen. Die Glasgow Rangers wurden zwei Mal besiegt, der FC Livingston ein Mal, während man sich Celtic Glasgow in der vorigen Saison auswärts geschlagen geben musste.

Übersteht Sturm die zweite Qualifikationsrunde, hätte dies zudem auch einen kleinen historischen Wert, denn: Seit dem Aufstieg im Play-off zur Europa League 2021 gegen Mura war für die Grazer in drei aufeinanderfolgenden Qualifikationspielen, allesamt für die Champions League, Endstation (siehe Bilanz). Natürlich muss die Hürde Heart erst einmal genommen werden, aber die UEFA blickt schon weiter. Die Auslosung hat ergeben: Steigt Sturm auf, würde der Vizemeister in der dritten Qualifikationsrunde der Champions League auf den Sieger des Duells Fenerbahce Istanbul (TUR) gegen Gornik Zabrze (POL). Scheidet Sturm gegen die Schotten allerdings aus, wäre der Weg in eine europäische Ligaphase aller Voraussicht nach ein steiniger.

Dann nämlich würde Sturm in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League auf den Sieger des Duells St. Gallen (SUI) gegen Benfica Lissabon (POR) treffen. Es ist davon auszugehen, dass sich die Portugiesen hier durchsetzen und Sturm (wohl) nur Außenseiterchancen hätte. Würden die Steirer in der dritten Qualirunde der Europa League scheitern, bliebe als letzte Chance auf eine Ligaphase das Play-off für die Conference League.

Daran möchte im Lager des SK Sturm derzeit aber noch niemand denken. Die Hürde Heart of Midlothian soll unbedingt genommen werden. Und dann schielt man auch bei einem Gegner wie Fenerbahce oder Gornik Richtung Play-off der Königsklasse. Dieses würde 4,29 Millionen garantieren. Zusammen mit den fixen Einnahmen von der Europa-League-Ligaphase, die man im Falle eines Play-off-Aus als Trostpflaster hätte, wären das knapp neun Millionen Euro mehr in der Grazer Vereinskasse. Der Jackpot wäre ohnehin die Teilnahme am Konzert der ganz Großen. Schafft es Sturm tatsächlich, sich gegen Heart, Fenerbahce/Gornik Zabrze sowie den wohl sehr namhaften Play-off-Gegner durchzusetzen, klingelt es ordentlich: 18,62 Millionen Euro gibt die UEFA als Startgeld für die Champions League pro Verein aus.