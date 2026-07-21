Es ist vollbracht. Spanien ist Weltmeister und ich muss beim Fachsimpeln mit Kollegen nicht mehr so tun, als hätte ich mehr Ahnung von Taktik und Strategie ums runde Leder als der verhaltensauffällige Gastgeber in Übersee.



Mein argumentatives Lieblingsdribbling dieser Weltmeisterschaft lieferte ein echter Kenner aus einer steirischen WM-Stadt, der deutsche Barkeeper beim Spritzerstand auf Schladmings Hauptplatz: „Spanien oder Argentinien? Wer jetzt Weltmeister wird, ist mir wurscht (sic!). Wichtig war nur, dass nicht die Engländer oder Franzosen den Titel holen.“

Warum? Der Mann, der seit 35 Jahren in der Nacht-Gastro und im Tourismus schöpft, kennt die charakterlichen Schwächen der Les Bleus und der Three Lions aus dem Nahkampf in seiner Arena: „Die Engländer und die Franzosen sind beim Fortgehen immer so aggressiv, zahlen immer nur mit Karte und geben keinen Cent Trinkgeld.“ Wer seine Brötchen in der Weltmeisterstadt des steirischen Tourismus verdient, lernt viel über der Völker Eigenarten. Auch wenn so pauschale (Vor-)Urteile wohl meist keine Volltreffer sind.

Die Deutschen sind hier eine Macht

WM-Ruf und Nacht-Slalom bringen Schladming längst auch im Sommer Urlaubermassen. Menschen aus aller Herren Länder fahren auf Mountainbikes ihren Tag-Slalom die Planai hinunter, gondeln auf den Dachstein, um dem Gletscher beim Schwitzen und Schwinden zuzusehen und verkosten urigstenfalls Ennstaler Graukas und Steirerkrapfen. Diese Region, das massentouristische Epizentrum der Steiermark, fuhr im letzten Sommer fast zwei der acht Millionen Nächtigungen des gesamten Bundeslandes ein. Wenn wir schon bei der Völkerkunde sind: Nicht Franzosen oder Engländer sind die stärkste Neigungsgruppe Planai. Der deutsche Gast ist hier eine Macht.

Der wahre Coup der Ennstaler Touristiker: Sie haben bei den Nächtigungen den Sommer längst auf Winter-Niveau gebracht. Diese Klimawandel-Anpassungsstrategie ist eine existenzielle Notwendigkeit. Die große Überraschung im eigentlichen Tourismus-Derby ist aber: Der österreichische Gast wählt in der eigenen Heimat im Sommer die Steiermark als Lieblingsdestination. 18,9 Prozent aller Dahamas-Urlauber relaxen zwischen Dachstein und dem Weinland. An das Berg- und Seenparadies Kärnten geht nur Silber: 16,4 Prozent der Österreicher urlauben hier. Warum? Vielleicht, weil sich ums Schloss am Wörthersee noch mehr Deutsche tummeln als auf dem Schladminger Hauptplatz? Kärnten darf aber noch aufs Sommer-Gold hoffen. Vielleicht mischt die Koralmbahn die Karten im vormaligen Pack-Derby ja neu.

Wo Kärnten die Nase vorne hat

Aber Ehre, wem Ehre gebührt: In der Statistik der Sommergäste aus aller Herren Länder hat Kärnten – trotz Gegenwinds in den letzten Jahren – die Nase mit 9,5 Millionen Übernachtungen noch deutlich vor der Grünen Mark mit ihren acht Millionen. So gesehen steht es 1:1 vor der Verlängerung. Schauen wir einmal, wie das Match im Sommer 2026 ausgeht.