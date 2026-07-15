Beim Sommerurlaub lassen die Steirerinnen und Steirer nichts anbrennen und setzen auf die Klassiker. Das gilt auch in diesem Jahr. An der Spitze finden sich heuer laut Maximilian Schlögl, steirischer WK-Obmann der Reisebüros und Geschäftsführer von Gruber Reisen, die Länder Italien, Österreich, Kroatien und Spanien. Ein besonderes Faible haben die Steirerinnen und Steirer aber auch für Inseln, denn laut Schlögl schaffen es Mallorca und Brac immerhin unter die Top-6-Destinationen. Aber auch Hurghada in Ägypten, die Türkei und Griechenland stehen weiterhin hoch im Kurs.

„Die 15 Top-Urlaubsziele machen 45 Prozent der Buchungen aus“, sagt Schlögl. Absolut an der Spitze ist auch heuer der Strand- und Badeurlaub. Das gilt in Italien gleich wie in Thailand oder auf den Malediven. Durchschnittliche Reisedauer: acht Nächte. Das Transportmittel der Wahl: Bei 50 Prozent der Buchungen das Flugzeug, wobei auch Kreuzfahrten einen Boom erleben.

Irankrieg sorgt für viele Last-Minute-Buchungen

Ein rosiges Jahr ist es für die Reisebüros heuer dennoch nicht. Denn der Krieg im Iran hat für einen ordentlichen Dämpfer im Geschäft gesorgt. Reisebuchungen wurden aufgeschoben, zu groß war die Angst, bei einem Kerosinmangel am eigenen Traumreiseziel zu stranden.

Mittlerweile habe sich die Lage etwas eingependelt. Gerade in den vergangenen Tagen haben die Last-Minute-Buchungen laut Schlögl sehr stark angezogen. Ein Trend, der sich fortsetzen dürfte, und das, obwohl Last-Minute eigentlich nicht das Metier der Steirerinnen und Steirer ist. Denn in den vergangenen Jahren ging die Tendenz immer stärker zu noch früheren Buchungsabschlüssen. Gespart wird beim Urlaub jedenfalls nicht. Laut Schlögl wird heuer pro Kopf im Schnitt 12 Prozent mehr ausgegeben als 2025.

Urlaub in der Heimat beliebt

Für viele heißt Urlaub aber auch Entspannung in der Steiermark. „Die Steirer sind für die Gastronomie und Hotellerie in der Steiermark selbst die wichtigsten aller Gäste“, sagt Michael Feiertag, Geschäftsführer des Steiermarktourismus.

Steirer ticken anders als übrige Urlaubsgäste

Alleine in den Sommermonaten entfallen 800.000 Nächtigungen in der Steiermark auf die Steirerinnen und Steirer selbst. Der stärkste Monat ist dabei der August. Anders als andere Gäste zieht es die Steirer aber nicht so stark in die Region Schladming-Dachstein. Bei ihnen ist vielmehr das Thermen- und Vulkanland der uneinholbare Sieger. Danach folgt Graz und erst dann die Region Schladming-Dachstein.

Michael Feiertag ist Geschäftsführer des Steiermark Tourismus © Georg Hoffelner

Den Hype um das Thermen- und Vulkanland erklärt sich Feiertag vor allem durch die aktuellen Trends Radfahren und Kulinarik. Aber auch das Wasser ist ein wichtiger Aspekt. Das gilt für Thermen gleich wie für Bergseen und Flüsse. „In Zeiten von Hitzewellen und Tropennächten sind viele um jede Abkühlung dankbar“, sagt Feiertag. Durchschnittliche Urlaubsdauer: 2,8 Nächte.

Koralmbahn als beidseitige Bereicherung

Daran ändert auch die Koralmbahn nichts. Denn bisher sei es laut Feiertag so, dass Steirerinnen und Steirer sie größtenteils für Tagesausflüge etwa an den Wörthersee nutzen, aber nicht für längere Urlaubsaufenthalte. Im Gegenzug kommen viele Kärntner mit dem Zug nach Graz. Man bleibt sich also nichts schuldig.