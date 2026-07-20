„Das ist ein kapitaler Fehler von uns und saudeppert!“ Gerald Jalitsch will gar nichts beschönigen. Der langjährige Funktionär und Trainer der Kapfenberger Leichtathleten war am vergangenen Donnerstag als Wettkampfleiter des KSV-Sommermeetings im Einsatz, bei dem die 4x400-Meter-Staffel der österreichischen Frauen (Lena Pressler, Susanne Gogl-Walli, Viktoria Willhuber und Anja Dlauhy) ein EM-Ticket erlaufen wollte. 3:31,83 Minuten wären dafür notwendig gewesen, am Ende wurden es 3:33,92. Auch, weil dem Veranstalter ein schwerer Fehler unterlief. „Wir sind von der falschen Linie gestartet“, gibt Jalitsch zu. „Es sind sicher zehn, zwölf Leute im Startbereich gestanden. Niemand hat es gemerkt. Natürlich liegt die Letztverantwortung als Wettkampfleiter bei mir.“

Aufgrund dieses Fehlers musste Österreichs Startläuferin Pressler rund 18,5 Meter mehr laufen. „Das sind umgerechnet knapp 2,5 Sekunden, plus minus zwei Zehntel“, sagt Jalitsch. „Ich weiß nicht, ob es sich mit dem EM-Ticket ausgegangen wäre. Aber den österreichischen Rekord hätten sie auf jeden Fall gehabt.“ Dieser liegt seit Ende Mai bei 3:32,71 Minuten. Jalitsch wurde am Tag nach dem Rennen darüber informiert, dass die Startlinie eine falsche war. „Wir sind ganz automatisch auf die Startlinie für einen 400-Meter-Lauf gegangen“, sagt der Veranstalter. Und genau das ist das Problem: Dadurch fehlte Pressler die Kurvenvorgabe, sie musste rund 18,5 Meter mehr laufen. „In Österreich werden die 4x400 Meter vielleicht ein, zwei Mal ausgetragen“, sagt Jalitsch. „In Kapfenberg haben wir sicher schon 100 Bewerbe ausgetragen, aber diesmal zum ersten Mal eine 4x400 Meter-Staffel. Das ist die einzige Erklärung für mich, wie das passieren konnte.“

Beim Sportlichen Leiter des Österreichischen Leichtathletikverbandes, Christian Taylor, hat sich Jalitsch bereits entschuldigt. „Sie haben sich super verhalten, wollten das nicht an die Öffentlichkeit bringen, um uns keine Schwierigkeiten zu machen.“ Nun erfolgte aber die „Selbstanzeige“ des Steirers. „Eines ist sicher, das wird uns nicht noch einmal passieren. Da werden wir jetzt doppelt drauf achten.“ Am meisten tue es Jalitsch für die Läuferinnen Leid. „Mir ist das so unangenehm. Sie hätten sich eine bessere Abwicklung verdient.“