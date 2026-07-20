Die Essenz im Werk von Ingeborg Bachmann in nicht einmal zwei Stunden präsentieren, kann man das? Mann nicht, aber Frau! Die Dramaturgin des Carinthischen Sommers, Angelika Messner hat die Texte zusammengestellt, Burgschauspielerin Birgit Minichmayr und Bassistin bzw. Sängerin Helene Glüxam haben sie zum Leben erweckt. Und wie! Zuerst diese frühen so glühend optimistischen Tagebucheinträge, das sich Vortasten in eine vergeistigte Welt, die die Verwüstungen des Kriegs vergessen machen soll.

Die erste parabelhafte Erzählung („Ein Geschäft mit Träumen“), über der auch schon im übertragenen Sinne der schwarze Vogel kreist. Im Wechselspiel von Lyrik und Prosa verdichtet und verdüstert sich Bachmanns Welt: die gestundete Zeit, Undine geht, die Zikaden. Behutsam und trotzdem eindringlich rezitiert Minichmayr den Text. Selten unterstützt sie die Worte gestisch: „Ich bin unter Wasser, bin unter Wasser“, klagt die Ich-Erzählerin in Bachmanns Erzählung „Undine geht“ aus dem Munde Minichmayrs, die dabei den Kopf schief legt. Da ist etwas gewaltig aus dem Lot.

Innere Saiten

Glüxam erliegt nicht der Versuchung, das billig zu illustrieren. Die tickende Zeit, das ans Ufer schlagende Wasser, der Gesang der Zikaden, nichts davon imitiert sie. Sie bringt die inneren Saiten der Dichterin zum Klingen, mal sanft, dann perkussiv den Korpus des Instruments mit einbindend. Darüber singt sie so fragil, düster, hallig, wortlos. „Du sollst ja nicht weinen,/ sagt die Musik“, hält Minichmayr zum Schluss mit Bachmanns Gedicht „Enigma“ dagegen und abschließend: „Sonst/ sagt/ etwas/ niemand/ etwas“.