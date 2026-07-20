Franz Grillparzer war 26 Jahre alt, als er mit der Uraufführung „Der Ahnfrau“ 1817 seinen Durchbruch als Dramatiker feierte. Dass das einstige Erfolgsstück heute nahezu völlig von den Bühnen verschwunden ist, liegt wohl an der düsteren, manchmal seltsam skurrilen Mischung aus Schicksalstragödie und Schauermärchen.

Auf der Heunburg ist es nun in einer entschlackten Fassung zu erleben – beeindruckend, mit welcher Konzentration das Ensemble den in vierfüßigen Trochäen verfassten Text stemmt. Konzentration ist angesichts der ungewohnten Sprache und einiger Längen im Stück freilich auch vom Publikum gefragt, zumal während der heftig beklatschten Premiere ein Gewitter rund um die Heunburg tobte und aufgrund der Lautstärke sogar eine Unterbrechung nötig machte. „Wimmernd heult der Sturm von außen“, sagt da der Diener (Markus Fisher) passenderweise auch einmal. Und auch im Schloss derer von Borotin ist es ungemütlich, denn die Ahnfrau, die einst wegen ihrer Untreue von ihrem ungeliebten Mann erstochen wurde, wird erst Ruhe finden, wenn das Geschlecht erlischt.

Regisseur Daniel Pascal, selbst als alter Graf zu erleben, versucht aus der Schicksalstragödie die Komödienelemente herauszuholen – da wird dann ein Nachttopf ebenso weitergereicht wie ein Stofftier. Valerie Anna Gruber ist seine quirlig-liebenswerte Tochter Berta, die sich ausgerechnet in den Räuberhauptmann Jaromir von Eschen (Marc Laade) verliebt. Dass das nicht gutgehen kann, weiß man spätestens, wenn die Ahnfrau (Elisabeth Kofler) aus ihrem Bild kriecht. Manches sollte man eben besser ruhen lassen.