Seine Freunde wissen. Wenn der Herwig feiert, dann lässt er es ordentlich krachen. Und so pilgerte eine Hunderterschar seiner Freunde zum Fest des Weinpaten Herwig Sabitzer in den Münchner Augustiner Biergarten. Sabitzer, ein gebürtiger Gurktaler, lernte an der Seite von Wolfgang Puck in Villach und erkochte sich in seiner Münchner „Ente vom Lehel“ blitzschnell zwei „Michelin-Sterne, ehe er seine Kochmütze wieder an den Nagel hängte und sich ganz auf den Weinhandel fokussierte. Heute setzen Dutzende Münchner Spitzenrestaurants auf seine Weinauswahl.

Beim Geburtstagsfest in München lagen die neun Liter schweren Salmanazar auf Eis gekühlt, der berühmte Augustiner Edelstoff floss wie die Isar und die punktgenau gegrillten Rinder-Hochrippen zerschmolzen auf der Zunge. Gamlitz-Schlossherr Arnold Melcher, der gerade zwischen seiner Brigadoon-Ranch in Namibia und seinem vor einer Neuordnung stehenden Hochzeitsschloss in der Südsteiermark hin und herjettet, prostete mit Patent-Staranwalt Thomas Leson, Multi-Stiftungschefin Senta Hannewald, „Austernkeller“-Legende Alexander Knobl, „Liebighof“-Chef Vasile Pop, Gastronom Christophe Trichard, „Tschebull“-Wirt Hannes Tschemernjak, Filmproduzent Wolfram Winkler, den Weinladys Fiona Filipowsky und Brigitte Heider, den „Augustiner“-Gastgebern Petra und Christian Vogler auf das Geburtstagskind an.