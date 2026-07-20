Am Sonntagnachmittag kam es in Dirnbach (Gemeinde Straden) zu einem Ackerbrand. Auslöser dürfte nicht sachgemäß entsorgte Asche aus einem Griller gewesen sein, heißt es seitens der Freiwilligen Feuerwehr Dirnbach, die zu dem Feuer auf dem bereits abgedroschenen Roggenfeld ausrückte.

Starkregen und engagiertes Löschen von Anrainern

Anwesende, die den Brand bemerkt hatten, alarmierten über den Notruf die Feuerwehr. Es bestand die Gefahr, dass angrenzende Folientunnel in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Sie begannen mit einem Schlauch selbstständig mit den Löscharbeiten. 25 Einsatzkräfte der FF Dirnbach waren kurz nach der Alarmierung am Brandort und konnten das Feuer auch durch den einsetzenden Starkregen eines Gewitters rasch löschen.

Die nachalarmierten Freiwilligen Feuerwehren Merkendorf und Krusdorf konnten wieder umkehren, durch den Regen hatte die FF Dirnbach den Einsatz unter Kontrolle. Einsatzleiter war Kommandant Florian Hacker. Verletzt wurde beim Brand niemand und es entstand durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr auch keinerlei Sachschaden.