Der Motorradlenker war gegen 18.45 Uhr auf der Völkermarkter Straße (B70) in Richtung Klagenfurt unterwegs, als er auf der Kreuzung mit der Hörtendorfer Straße gegen das Auto prallte. Der Pkw-Lenker, ein 72-jähriger Mann, war offenbar bei Grünlicht in die Kreuzung eingebogen. Mehrere Zeugen gaben an, dass der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit und bei Rotlicht in die Kreuzung eingefahren und ungebremst gegen das Auto gestoßen sei. Weitere Erhebungen ergaben, dass das Motorrad nicht für den Verkehr zugelassen und mit gefälschten Kennzeichentafeln ausgestattet war, so die Polizei.