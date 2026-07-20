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Neu-Delhi
Polizeigewalt bei Anti-Regierungsdemo in Indien
Angeführt von der "Cockroach"-Bewegung sind am Montag in Neu-Delhi Tausende Menschen gegen die Regierung von Premier Narendra Modi auf die Straße gegangen. Auf TV-Bildern war zu sehen, wie Polizisten mit Schlagstöcken auf einige Demonstranten einprügelten. Die Polizei wies den Vorwurf der Gewaltanwendung jedoch zurück. Anhänger der von Jugendlichen und jungen Erwachsenen geführten Gruppe wollten trotz verbots zum Auftakt der neuen Sitzungsperiode vor das Parlament ziehen.