Ein Familienausflug in die Heiligengeistklamm endete am Sonntagmittag mit einem herausfordernden Rettungseinsatz. Eine 43-jährige Südsteirerin wurde von einem umstürzenden Baum getroffen und verletzt. Ihr Mann und ihre Tochter mussten das Unglück aus nächster Nähe mitansehen.

Die Frau aus dem Bezirk Leibnitz war gemeinsam mit ihrer Familie in der Klamm in Leutschach an der Weinstraße unterwegs. Gegen 12.45 Uhr stürzte aus bislang unbekannter Ursache eine rund 20 Meter hohe und etwa 50 Zentimeter starke Esche um.

Am Kopf und Oberkörper getroffen

Der Baum traf die Wanderin am Kopf und am Oberkörper. Die 43-Jährige stürzte und erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Ihr Mann und ihre Tochter blieben unverletzt und alarmierten sofort die Einsatzkräfte.

Wegen des steilen und schwer zugänglichen Geländes gestaltete sich die Bergung aufwendig. Rettungskräfte und das Notarztteam des Rettungshubschraubers Christophorus 12 versorgten die Verletzte zunächst an der Unfallstelle.

Rettung über den Wanderweg zu riskant

Ein Abtransport über den Wanderweg wäre laut Polizei zu schwierig und riskant gewesen. Die Frau wurde deshalb mit einem Tau aus der Klamm geflogen und anschließend mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz gebracht.

Auch die Feuerwehren Leutschach und Maltschach standen mit insgesamt 25 Einsatzkräften im Einsatz. Weshalb die Esche plötzlich umstürzte, ist noch unklar. Die näheren Umstände des Unfalls werden von der Polizei untersucht.