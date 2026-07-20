In der Straße von Hormuz steht laut der britischen Behörde zur Sicherheit der Schifffahrt (UKMTO) ein Schiff in Flammen. Der Vorfall habe sich acht Seemeilen (knapp 15 Kilometer) nordwestlich des omanischen Ortes Kumzar ereignet, teilte UKMTO mit. Die Brandursache sei zunächst noch unklar. Schiffen werde empfohlen, die Region mit Vorsicht zu durchfahren. Die iranischen Revolutionsgarden meldeten, zwei Öltanker seien auf der Südroute durch die Meerenge gesprengt worden.

Die Schiffe seien nun manövrierunfähig, teilten die Garden mit. Das US-Militär habe die Besatzungen aufgefordert, diese unsichere Passage zu nutzen. Solange die US-Aggression in der Region andauere, sei die Meerenge weder für den Transport von petrochemischen Produkten noch für „einen einzigen Tropfen Öl und Gas“ sicher. Das US-Militär müsse sich auf eine „Strafaktion“ einstellen. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Vorfall zunächst nicht unabhängig überprüfen. Zu Namen, Flaggen, Besatzungen oder möglichen Opfern machen die Garden keine Angaben.

Kuwait und Bahrain meldeten erneut Angriffe des Iran

Der Golfstaat Kuwait stand in der Nacht auf Montag weiter unter Beschuss. Die Luftverteidigung wehre „feindliche Drohnen“ aus dem Iran ab, teilte die Armee des Landes in der Nacht auf Montag auf der Plattform X mit. Auch im ebenfalls mit Washington verbündeten Bahrain heulten wieder Sirenen, gab das dortige Innenministerium bekannt. Die US-Botschaft in Bahrain warnte vor möglichen Angriffen des Iran in der Hauptstadt Manama.

Die USA attackieren seit Tagen wieder Ziele im Iran, während Teheran Vergeltungsangriffe auf Länder mit US-Militärbasen in der Region durchführt. Die USA verlegen angesichts der jüngsten Eskalation US-Medienberichten zufolge weitere Kampfjets sowie Tankflugzeuge in den Nahen Osten. Der Krieg eskaliert seit Anfang des Monats wieder. Auslöser ist der Streit um die für den weltweiten Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Straße von Hormuz.