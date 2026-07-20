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East Rutherford (New Jersey)
Spanien Weltmeister - 1:0 n.V. im Finale gegen Argentinien
Spanien hat sich zum Fußball-Weltmeister gekrönt. Die Iberer gewannen am Sonntag das Finale in East Rutherford bei New York gegen Argentinien durch ein Tor von "Joker" Ferran Torres (106.) 1:0 nach Verlängerung und holten damit zum ersten Mal seit 2010 und zum insgesamt zweiten Mal den begehrten Pokal. Den in der Verlängerung in Unterzahl agierenden Südamerikanern misslang die angepeilte Titelverteidigung, ihrem Kapitän Lionel Messi blieb ein weiterer WM-Triumph verwehrt.