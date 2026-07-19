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Hollywood
"Die Odyssee" stellt Kassenrekord für Regisseur Nolan auf
Regisseur Christopher Nolan kann sich zum Start seines neuen Films über einen Kassenrekord freuen. Laut den Branchenblättern "Variety" und "Hollywood Reporter" soll "Die Odyssee" an seinem Eröffnungswochenende weltweit geschätzte 264 Millionen US-Dollar (rund 230 Millionen Euro) einspielen. Das ist eine neue Bestmarke für Nolan verglichen mit seinen Batman-Filmen "The Dark Knight Rises" (249 Millionen US-Dollar/2012) und "The Dark Knight" (198 Millionen US-Dollar/2008).