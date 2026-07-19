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Wien
Lotto: Solo-Sechser gewinnt knapp zwölf Millionen
Ein Solo-Sechser aus der Steiermark hat am Sonntagabend einen Achtfachjackpot mit einem Gewinn von knapp zwölf Millionen Euro geknackt. Nur einmal wurden die "sechs Richtigen" 1, 10, 15, 21, 29 und 42 per Quicktipp getippt, teilten die Österreichischen Lotterien mit. Mit rund 11,3 Millionen abgegebenen Tipps seien die Erwartungen der Österreichischen Lotterien erfüllt worden, was die Sechser-Gewinnsumme auf die erwarteten zwölf Millionen Euro steigen ließ.