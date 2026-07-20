Die Begeisterung über den Kompromiss zur Einrichtung der Bundesstaatsanwaltschaft ist enden wollend, wie mehr als 400 kritische Stellungnahmen zu dieser Justizreform zeigen. Dabei sind noch gar keine Meldungen von Justizorganen eingelangt, die mit der Einbindung des Parlaments auch unzufrieden sind.

Das wirft die Frage auf, ob die Regierung diese Reform durchdrücken soll, selbst wenn sie die Grünen von einer Zustimmung überzeugen kann. Richtig Feuer und Flamme für den Kompromiss schienen selbst die Koalitionsparteien nicht. Jedenfalls nicht, wenn die Mikrofone ausgeschaltet sind.

Bei solchen Systemveränderungen sollte der Anspruch bestehen, wirklich überzeugt davon zu sein – und einen Großteil der Bevölkerung davon zu überzeugen. Mit der österreichischen Lösung einer politischen Weisungsspitze, die von einem Weisungsrat beraten wird und dessen Empfehlungen veröffentlicht werden, hat man jetzt kein perfektes System. Aber so schlecht hat es in der Praxis zuletzt auch nicht funktioniert.