„Ich will nicht hier sitzen und mich schon wieder beschweren, denn sonst knallt mich draußen vor der Tür wahrscheinlich noch jemand ab“, sagte der Niederländer vor dem Großen Preis von Belgien. Zuvor war er auf das seit dieser Saison neue Reglement angesprochen worden, das der Red-Bull-Pilot oft scharf kritisiert hatte.

Das durch die neuen Motorenregeln nötig gewordene Energie-Management sorgt dafür, dass die Formel-1-Boliden nicht mal eine Runde auf einem Kurs mit vielen Geraden und schnellen Kurven wie in Spa-Francorchamps komplett mit Vollgas fahren können. Stattdessen muss die Energie möglichst clever eingeteilt werden – das ist so gar nicht nach dem Geschmack eines Vollblutrennfahrers wie Verstappen.

„Bringt mich ja auch nicht weiter“

„Ich stelle mich mental darauf ein und versuche, das Beste daraus zu machen - auch wenn es natürlich nicht das ist, was ich an der Formel 1 eigentlich liebe“, sagte Verstappen nach der Qualifikation fast schon versöhnlich: „Ich könnte auch einfach zu Hause sitzen und gar nicht fahren; das bringt mich ja auch nicht weiter. Also gebe ich einfach mein Bestes.“