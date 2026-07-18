Der 19-jährige Mercedes-Pilot sicherte sich am Samstag in 1:44,361 Min. den ersten Startplatz für den Großen Preis von Belgien am Sonntag (15.00 Uhr/live ServusTV, Sky). Ebenfalls in der ersten Startreihe steht Max Verstappen (+0,317 Sek.) im Red Bull, Weltmeister Lando Norris (+0,440) wurde im McLaren Dritter vor George Russell (+0,508) im zweiten Mercedes.

Allerdings wird Norris wegen einer Motorenstrafe um zehn Plätze zurückversetzt, weshalb Russell auf dem dritten Startplatz stehen wird. Für Antonelli war es die sechste Pole der Saison und zugleich das perfekte Geburtstagsgeschenk für Papa Marco Antonelli. „Es ist großartig, auf der Pole zu stehen. Das war keine ganz einfache Session, aber wir waren in der Lage, uns von Runde zu Runde zu verbessern“, sagte der Teenager aus Italien, der seinen sechsten Saisonsieg anpeilt. „Morgen zählt es und Max startet neben mir. Ich hoffe, dass ich einen guten Start hinbekomme.“

Mercedes-Boss Toto Wolff war freilich zufrieden. „Am Anfang war es ein bisschen schwierig, weil er es zu forsch angegangen ist und der Reifen überhitzt hat. Aber am Ende, wenn es darum geht, das ist stark“, sagte der Wiener bei ServusTV. Antonellis Abstand zu Teamkollege und WM-Rivale Russell war mit einer halben Sekunde auf dem mit 7,004 km längsten Kurs des Formel-1-Kalenders groß. „Er verliert eine Viertelsekunde auf den Geraden und eine Viertelsekunde in den Kurven. Vielleicht liegt es am älteren Motor, weil Kimi einen neueren hat. Aber das dürfte so nicht sein“, erklärte Wolff.

Windschattenhilfe für Verstappen

Verstappen profitierte indes von Windschattenhilfe seines Teamkollegen Isack Hadjar, der wegen einer Strafversetzung von ganz hinten starten wird. „Ohne ihn wäre ich vielleicht Fünfter oder Sechster geworden. Wir sind zufrieden, dass wir in der ersten Reihe stehen und wie wir das als Team umgesetzt haben“, sagte der in Belgien geborene Niederländer Verstappen. Das Ferrari-Duo Charles Leclerc (+0,532), zuletzt Sieger in Silverstone, und Lewis Hamilton (+0,534) musste sich mit den Plätzen fünf und sechs begnügen. „Es ist gut, dass es sich immer wieder verändert“, sagte Wolff über die Hackordnung.

Für das Rennen am Sonntag könne man keine ganz klare Prognose machen, betonte Wolff. „Viel hängt davon ab, wer in der ersten Runde vorne rauskommt.“ In der WM-Wertung hat Antonelli vor dem zehnten Saisonrennen einen Vorsprung von 25 Punkten auf Russell. Weitere sieben Zähler dahinter folgt Hamilton. Verstappen liegt als Siebenter schon 103 Punkte hinter Antonelli.