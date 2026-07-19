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St. Jakob/Rosental
Größerer Waldbrand von knapp 80 Einsatzkräften verhindert
Knapp 80 Einsatzkräfte haben Samstagabend in Maria Elend im Kärntner Bezirk Villach-Land einen beginnenden Waldbrand bekämpft. Im Bereich Kapellenberg in etwa 1.200 Metern Seehöhe hatte ein Blitz einen Baum entzündet. Die Helfer waren mit 16 Fahrzeugen im Einsatz, und da der Brand im unwegsamen Gelände war, unterstützte auch der Polizeihubschrauber Libelle. Nach etwa zwei Stunden waren die Flammen eingedämmt. Regen half ebenfalls beim Löschen. Verletzt wurde niemand.