Gut geführte Unternehmen und Organisationen hinterfragen laufend ihren Nutzen: „Was machen wir für wen?“ Die österreichischen Streitkräfte formulieren die Antwort in ihrer offiziellen Mission so: „Das Bundesheer schützt die Einwohnerinnen und Einwohner Österreichs: Vor Angriffen von außen, wenn die Sicherheit im Inneren bedroht ist, und bei Naturkatastrophen oder großen Unglücksfällen. Auch im Ausland leistet das Heer seinen Beitrag für Sicherheit und Frieden.“

Zwei Sätze also braucht es für eine Lüge. Denn Fakt ist: Das Heer schützt uns vollkommen unzureichend. Schuld daran sind nicht die Uniformierten, sondern deren politisches Oberkommando. Vor 20 Jahren hat es die Wehrdienstzeit von acht auf sechs Monate reduziert, zudem sparten die jeweils Regierenden die Landesverteidigung kaputt. Heute steht unsere im Notfall faktisch verteidigungsunfähige Schrottarmee einer multiplen Bedrohungslage gegenüber.

Abwehrkampf gegen sinnvolle Reform

Selbst offensichtlich zu entscheidungsschwach, delegierte die aktuelle Bundesregierung die Lösung an eine externe Kommission. Deren eindeutiger Vorschlag, präsentiert am 20. Jänner: Am besten zurück zum achtmonatigen Grundwehrdienst, plus zwei Monate nachgelagerte Milizübungen. Eine Grundausbildung unter acht Monaten reiche nicht aus, argumentierten die Experten. Zur Einordnung, weil sich Österreich bekanntlich nicht gegen sich selbst verteidigen muss: Im internationalen Vergleich markieren selbst acht Monate die Unterkante einer grob fahrlässigen Landesverteidigung.

Seitdem schlafen und diskutieren und streiten ÖVP, SPÖ und Neos. Ein Heer kleinkalibriger Parteifunktionäre und kleingeistiger Klientelpolitiker führte einen Abwehrkampf gegen eine sinnvolle Reform. Ende Juli will die Regierung mit PR- und Marketing-Fanfarengetöse nun endlich ihre Lösung präsentieren. Die Zeichen deuten auf einen Kompromiss, der fauler nicht sein kann: Der sechsmonatige Grundwehrdienst soll bleiben, hinzu kommen Milizübungen von 60 oder 90 oder 100 Tagen. Dieser Kompromiss wäre nicht nur faul, sondern auch verantwortungslos. Denn im Ernstfall geht es um die Sicherheit jeder Österreicherin und jedes Österreichers, und es geht insbesondere um das Leben von Soldatinnen und Soldaten. Letztere würde die Regierung mit ihrer vermeintlichen Reform zu Kanonenfutter degradieren.

Keine Entschuldigung

Dass „6 Monate Grundwehrdienst plus 100 Tage Miliz“ jährlich um bis zu 250 Millionen Euro teurer wären als der Expertenrat „8 plus 2 Monate“ scheinen General Stockner, Leutnant Babler und Adjutantin Meinl-Reisinger im Partei-Hickhack übersehen zu haben. Oder es ist ihnen egal. Dies ist besonders beachtlich in Zeiten, in denen an allen Ecken und Enden gespart werden muss. Ja, die Regierung hat viele Altlasten geerbt. Das ist allerdings kein Grund oder gar eine Entschuldigung dafür, die Landesverteidigung aus allen Rohren weiterhin zu unterminieren. Politische Courage und Wehrhaftigkeit sehen anders aus.