Die Politik lebt vom Vertrauen, das die Menschen in sie setzen, und eine Demokratie davon, dass sich alle an die Regeln halten, auf denen sie gründet. Jens Spahn, der machtbewusste Chef der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag, glaubte, sich für seinen Kinderwunsch über ein Gesetz hinwegsetzen zu können, das er einst selbst mitbeschlossen hat, weil er – wie er damals erklärte – sich „als schwuler Mann und Christ persönlich nur sehr schwer mit der Idee eines gemieteten Mutterbauchs anfreunden“ könne.

Und triftige Gründe für das Verbot der Leihmutterschaft gibt es ja zuhauf. Der Schutz der Frauen vor der Ausbeutung und das Kindeswohl wiegen schwerer als das Familienglück, egal ob von homo- oder heterosexuellen Paaren. Spahn hätte wissen müssen, dass er rote Linien überschritt. Sein Rücktritt auf Druck der Partei ist konsequent, der Schaden trotzdem groß. Was bleibt, ist das üble Odium der Doppelmoral politischer Eliten, die meinen, sich mit viel Geld die Dinge zurechtbiegen zu können, wie es ihnen gerade passt.