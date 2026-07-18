Der Unfall passierte gegen 12.40 Uhr bei geringem Fahrtempo. Wie laut Polizei erste Bilder aus Überwachungskameras gezeigt hätten, dürfte der Lenkerin ein Einparkmanöver missglückt sein. Die näheren Umstände waren allerdings vorerst unklar, da die Frau nach dem Unfall unter Schock stand.

Die Lenkerin wurde medizinisch versorgt und bisher noch nicht befragt. Abgesehen vom Schock kam sie ohne Blessuren davon. Die Verletzten im Gastgarten dagegen wurden teilweise mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Velden war mit 20 Männern und Frauen sowie vier Fahrzeugen im Einsatz.