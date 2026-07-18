Am Samstag gegen 2.45 Uhr kam ein Österreicher (21) mit seinem PKW im Gemeindegebiet von Assling bei Kilometer 15,25 von der Pustertaler Höhenstraße (L324) ab, durchstieß die dortige Leitplanke und stürzte in weiterer Folge über einen steilen Hang hinab.

Ein im Fahrzeug mitfahrender Österreicher (18) konnte sich selbständig aus dem Autowrack befreien. Nachdem dieser sein Mobiltelefon nicht mehr finden konnte, musste er nach Hause laufen und von dort die Rettungskette in Gang setzen. Ein weiterer im Fahrzeug mitgefahrener 18-Jähriger, er ist ebenfalls österreichischer Staatsbürger,, musste durch die alarmierten Rettungskräfte geborgen werden und in kritischem Zustand in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert werden.

Positiver Alko-Test

Der 21-jährige Lenker wurde eingeklemmt und musste nach der Bergung mit leichten Verletzungen ebenfalls in das Bezirkskrankenhaus Lienz eingeliefert werden. Ein mit dem Lenker durchgeführter Alkotest verlief positiv.

Im Einsatz standen die Feuerwehren Assling und Lienz mit insgesamt 56 Einsatzkräften und sieben Einsatzfahrzeugen, die Bergrettung Lienz mit 15 Kräften, die Rettung Lienz mit einem First Responder, die Besatzungen von drei Rotkreuz-Wagen und einem Notarzt-Wagen sowie zwei Polizeistreifen.