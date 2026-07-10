Am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr fuhr eine 51-jährige Österreicherin mit ihrem Rennrad eine Gemeindestraße in Glanz im Gemeindegebiet von Oberlienz talwärts. Gleichzeitig wollte ein 29-jähriger Österreicher mit seinem Auto in die talwärts führende Straße einfahren.

Da die Sicht nach links durch eine dort befindliche Mauer eingeschränkt war, setzte er seinen Wagen langsam nach vorne. Die 51-Jährige blieb daraufhin mit ihrem rechten Pedal an dem Auto hängen und kam zu Sturz.

Sie wurde mit dem Rettungswagen mit schweren Verletzungen im Bereich des Oberkörpers in das Krankenhaus nach Lienz eingeliefert.