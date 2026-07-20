„Gemeinsam statt einsam“ – dieses Motto beschreibt wohl am besten, was Danja Mayr und Karoline Agrinz antreibt. Die beiden Pensionistinnen haben sich während der zweijährigen Ausbildung ihrer Therapiehunde im Ausbildungszentrum „Pfote mit Herz“ kennengelernt. Aus der gemeinsamen Leidenschaft für Hunde wurde eine Freundschaft und eine Vision: Menschen zusammenzubringen, die in der Stadt von Einsamkeit bedroht sind oder sich mit dem Knüpfen von Kontakten schwertun.

Den passenden Ort fanden sie in „Hi Harbach“, wo die Sozialraumkoordination der Diakonie mit zahlreichen Angeboten den Zusammenhalt im neuen Stadtteil stärkt. Neben Nachbarschaftshilfe, Unterstützung bei Alltagsfragen oder dem beliebten Tratschcafé bereichern Mayr und Agrinz das Programm mit ihren Begegnungsspaziergängen. Einmal im Monat, jeweils montags von 15 bis 16 Uhr, laden sie unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ zu einem Spaziergang ein, bei dem nicht die Bewegung oder die Hunde im Mittelpunkt stehen, sondern die Begegnung zwischen Menschen.

In tierischer Begleitung

Dabei übernehmen die beiden Therapiehunde Elio und Lucy eine besondere Rolle. Der ruhige Briard und die quirlige Havaneser-Hündin wirken wie ein natürlicher Eisbrecher. Während die Hunde neugierige Blicke und ein Lächeln auslösen, kommen die Teilnehmer fast wie von selbst miteinander ins Gespräch. „Für Dinge, für die wir Menschen oft viele Worte brauchen, schaffen die Hunde ganz selbstverständlich einen Zugang“, erzählen die beiden.

Die Gruppe ist so vielfältig wie das Leben selbst: Schülerinnen und Schüler spazieren neben Pensionisten, Akademiker neben Handwerkern. Regelmäßig nehmen bis zu zwölf Personen teil, manche kommen sogar aus Velden. Nicht selten entstehen Gespräche über Sorgen, Ängste oder persönliche Herausforderungen. Selbst bei Schlechtwetter fällt das Angebot nicht aus – dann wird im Begegnungsraum gespielt, gelacht und weitergeredet.

Der Gesellschaft etwas zurückgeben

Danja Mayr (64), gebürtige Tirolerin aus dem Stubaital, zog 2022 mit ihrem Mann nach Kärnten. Karoline Agrinz (65), ursprünglich aus der Weststeiermark, lebt selbst in Harbach und arbeitete viele Jahre bei der Österreichischen Gesundheitskasse. Beide verbindet der Wunsch, ihren Ruhestand sinnvoll zu gestalten und der Gesellschaft etwas zurückzugeben.

Den Erfolg ihrer Arbeit messen sie nicht an Teilnehmerzahlen. Für sie ist ein Spaziergang gelungen, wenn zwei Menschen miteinander ins Gespräch kommen, sich wiedersehen und aus einer zufälligen Begegnung eine echte Beziehung entsteht.