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Wien
Anhaltende Trockenheit erhöht Waldbrandgefahr in Wien
Wegen der Trockenperiode im Frühjahr und geringer Niederschläge in den vergangenen Tagen sind die Böden in Wien zurzeit sehr trocken. Jetzt herrscht deswegen akute Waldbrandgefahr. Sie sei in manchen Gebieten "wirklich dramatisch" und vor allem Nadelwälder seien einer besonderen Gefahr ausgesetzt, erklärte Günther Annerl der Magistratsabteilung Forst- und Landwirtschaftsbetrieb (MA 49) auf APA-Anfrage. Auch für Laubwälder sei die Trockenheit "massiv gefährlich".