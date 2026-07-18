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Linz
SP-Winkler will nicht über Spitalsschließungen diskutieren
Der oberösterreichische SPÖ-Vorsitzende Martin Winkler sieht im niedergelassenen Bereich einen "Gesundheitsnotstand", den er der schwarz-blauen Reform der Österreichischen Gesundheitskasse anlastet. Solange hier nichts geliefert werde, wolle er nicht über Spitalsschließungen diskutieren. Im Vorfeld der 2027 anstehenden Landtagswahl ist es für ihn "nicht in Stein gemeißelt", dass die stärkste Kraft automatisch den Landeshauptmann stellt, wie er im APA-Interview sagte.