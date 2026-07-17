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Washington
Siebente Nacht in Folge: Neue US-Angriffe gegen den Iran
Das US-Militär hat nach eigenen Angaben die siebente Nacht in Folge Ziele im Iran attackiert. Die Angriffe seien um 15.00 Uhr US-Ostküstenzeit (22.30 Uhr Ortszeit im Iran) aufgenommen worden, teilte das für die Region zuständige Kommando des US-Militärs (Centcom) auf X mit. Ziel sei es, die militärischen Fähigkeiten des Irans weiter zu schwächen, hieß es. Das iranische Staatsfernsehen berichtet von drei Explosionen in der südiranischen Stadt Sirik.