Beerenliebhaber aufgepasst: Lidl Österreich ruft die „Bio-Beerenmischung erntefrisch tiefgefroren“ in der 300g-Packung von Freshona zurück. Der Grund ist die Möglichkeit, dass in den Tiefkühlfrüchten Noroviren enthalten sind. Diese können bei Menschen aller Altersgruppen zu teils schwerem Brechdurchfall führen.

Betroffen vom Rückruf sind die Chargen L180426H3, L180426L3, L190426L3 und L190426N3 mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 17.04.2028 und 18.04.2028. Die Packungen können bei jeder Lidl-Filiale in ganz Österreich ohne Vorlage eines Kassenbons zurückgegeben werden – der Kaufpreis wird erstattet. Andere bei Lidl Österreich verkaufte Produkte des Herstellers Jütro Tiefkühlkost GmbH & Co. KG sowie weitere Produkte der Marke Freshona sind von dem Rückruf nicht betroffen.