Die Handelskette Spar ruft Bio-Hummus natur von „Natur*pur by NENI“ in Österreich vorsorglich zurück. Es handelt sich um die 125-Gramm-Packungen mit den Mindesthaltbarkeitsdaten bis einschließlich 7. Juli 2026. Die betroffene Ware wurde bereits aus dem Verkehr gezogen, heißt es in einer Aussendung vom Freitagnachmittag.

Rückerstattung in nächster Filiale

Bei der Rohware Tahina wurde demnach eine mögliche Verunreinigung festgestellt. Spar fordert Kunden auf, die betroffene Ware mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum bis inklusive 7. Juli 2026 nicht zu konsumieren. Die anderen Lebensmittel der „Natur*pur“-Schiene sowie Hummus-Produkte anderer Marken seien laut Spar vom Rückruf nicht betroffen.

Wer im Besitz des zurückgerufenen Bio-Hummus ist, kann diesen in allen Spar-, Eurospar-, Interspar- sowie Maximarkt-Filialen zurückgeben. Der Kaufpreis wird auch ohne die Vorlage eines Kassabons rückerstattet.