Reanimationsversuche blieben erfolglos. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Landwirt von der Rinderherde tödlich verletzt worden sein, hieß es in der Aussendung der Polizei. Aktuell bestehen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine gerichtsmedizinische Obduktion an.