Steirischer Bauer von Rinderherde getötet

In der Steiermark ist ein Landwirt am Freitag bei Arbeiten vermutlich von einer Rinderherde getötet worden. Der 46-Jährige aus Buch-St. Magdalena im Bezirk Hartberg-Fürstenfeld verließ laut Polizei gegen 07.00 Uhr früh sein Wohnhaus, um zu einer Weide mit Kälbern und einem Zuchtstier zu gehen. Da er nach zwei Stunden nicht zurückgekehrt war, fing seine Familie an, den Mann zu suchen. Kurz danach wurde der Bauer in einem an die Weide angrenzenden Waldstück leblos aufgefunden.