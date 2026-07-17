Kleine Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen.
Wien
Kein Schaden nach Wassereintritt bei Albertina
Mit Wasser hat die Albertina ja schon leidvolle Erfahrung - so war der Tiefenspeicher im Jahr 2009 betroffen. Der heutige durch den Starkregen in Wien verursachte Wassereintritt hat aber, anscheinend auch durch Maßnahmen, die seither ergriffen wurden, zu keinen Schäden an Kunstwerken geführt. Man sei durch entsprechende Detektoren rechtzeitig auf ein Leck aufmerksam geworden und habe rund zehn Bilder aus der Propter Homines Halle entfernt, hieß gegenüber der APA.