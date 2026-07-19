„Das war sicherlich Lionel Messis letztes WM-Spiel. Und vielleicht auch sein letztes Spiel für sein Land. Bei der nächsten Weltmeisterschaft wird er bereits 35 sein.“ Das waren übersetzt die Worte des Kommentators des offiziellen FIFA-Kanals nach Argentiniens Achtelfinal-Aus gegen Frankreich bei der WM 2018. Selten ist ein Kommentar so schlecht gealtert, noch seltener ein Fußballer so gut. Acht Jahre später hat sich Lionel Messi seinen Lebenstraum erfüllt, vervollständigte mit dem WM-Titel 2022 seine Karriere und hat nun als 39-Jähriger sogar die Chance auf die Titelverteidigung. Bis in den Spätherbst seiner Fußballer-Laufbahn hat es gebraucht, um nicht als unvollendeter Nachfolger Diego Maradonas in die Geschichte einzugehen, mit Titel Nummer zwei könnte Messi die argentinische Fußball-Ikone auf der größten Bühne des Fußballs nun gar überflügeln.

Dass Messi – vom Ausgang des Finals gegen Spanien unabhängig – als einer der erfolgreichsten Spieler in die WM-Geschichte eingehen wird, war vor zehn Jahren trotz des Ausnahmestatus des Weltstars nicht abzusehen. Die „Albiceleste“ und Messi, es wollte schlicht nicht funktionieren. Schon damals hatte er auf Klub-Ebene alles gewonnen, was es zu gewinnen gab, nur sein Traum, einen großen Titel für sein Land zu holen, blieb ihm verwehrt. Nach drei Final-Niederlagen in Folge (WM 2014, Copa America 2015 & 2016) gab Messi sogar seinen Rücktritt aus dem Nationalteam bekannt, wenngleich er nur wenige Monate später den Rücktritt vom Rücktritt erklärte. Der Sieg der Copa America 2021 war schließlich so etwas wie ein Brustlöser, der mit einem Schlag all die Last der vergangenen Jahre von Messis Schultern nahm.

Vor vier Jahren schien der damals 35-Jährige in Katar dann endgültig am Zenit angekommen zu sein: Als „Spieler des Turniers“ führte der Altstar die Argentinier zum dritten Stern, machte sich im Turnier sowohl zum WM-Rekordspieler als auch zum WM-Rekordtorschützen. Doch wer dachte, dass „La Pulga“, der Floh aus Rosario, seine Karriere nach dem ultimativen Karriere-Höhepunkt bei Inter Miami lediglich ausklingen lassen würde, der irrte. Mit 39 Jahren kam Messi nicht nur, um seine sechste WM zu spielen, er kam, um sie zu gewinnen. Und er zeigt, dass er Spiele noch immer im Alleingang entscheiden kann.

Messi spaziert von Sieg zu Sieg

Die Betonung liegt dabei auf „Gang“. Messi, der Schleicher, spaziert von Sieg zu Sieg, während seine Mitspieler sich die Seele aus dem Leib rennen. Für die meisten von ihnen ist Messi das Idol, mit dem sie groß geworden sind, jetzt leben sie den Traum, den 1,70 Meter großen Floh noch größer zu machen als er ohnehin schon ist. „Wir sind dankbar, dass wir mit ihm spielen dürfen“, sagte kürzlich auch Alexis Mac Allister. Messi geht voran, aus dem Spielertunnel und auf dem Platz und zehn Mannen in Weiß und Blau folgen ihm blind. Es ist das, was die Argentinier so stark macht und was das mit Egos vollgepackte Starensemble von PSG um Kylian Mbappé, Neymar und Co zwischen 2021 und 2023 nicht verstand, als Messi die französische Hauptstadt beehrte.

Weiß man, Messi richtig einzusetzen, dann setzt Messi auch seine Mitspieler perfekt in Szene. So gesehen beim 2:1-Halbfinalsieg gegen England, als der vierfache Champions-League-Sieger und achtfache Gewinner des Ballon d’Or seine Turnier-Assists drei und vier beisteuerte – zusätzlich zu seinen acht Turnier-Toren, versteht sich. „Geben Sie Messi Anweisungen?“, wurde Argentiniens Teamchef Lionel Scaloni während der WM bei einer Pressekonferenz gefragt. Eine Frage, die den Coach beinahe zum Lachen brachte. „Stellen Sie mir ernsthaft diese Frage? Was sollte ich ihm beibringen?“, antwortete er. Natürlich diskutiere man taktische Anpassungen, aber „Lionel Messi beizubringen, wie man Fußball spielt? Natürlich nicht. Null.“

Lionel Messi geht als Legende in die Fußball-Geschichte ein, so viel steht fest. Er ist es, der gegnerische Fans dazu gebracht hat, ihm zu huldigen. Messi ist ein Haushaltsname und wird noch in vielen Jahren als Synonym für fußballerische Brillanz stehen, die nicht zu erlernen ist. Mit dem zweiten WM-Titel wäre diese auf Papier auch für alle Ewigkeit doppelt unterstrichen. „Es ist verrückt, was wir gerade erleben“, zeigte sich selbst Messi höchstpersönlich nach dem Sieg gegen England etwas ungläubig über das, was ihm und seinen Mitspielern derzeit wiederfährt. „Jetzt wird es so kommen, wie Gott es will.“ Ein anderer, der „Fußballgott“, wird dabei aber zumindest ein Wörtchen mitreden. Denn dieser trägt – geht es nach Millionen von Fans um den Globus – den Namen Lionel Messi.