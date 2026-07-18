Die einen glauben an Zufall, die anderen an Schicksal. Wie dem auch sei, wie so oft schreibt der Fußball eine jener Geschichten, für die die Fantasie nicht reicht, um sie sich auszudenken. „Das ist besser als jedes Drehbuch“, sagt auch Joan Monfort. Er ist jener Fotograf, der im September 2007 die Ehre hatte, Lionel Messi und andere damalige Stars des FC Barcelona für ein Fotoshooting für einen Charity-Kalender abzulichten. In Zusammenarbeit mit der lokalen Zeitung „Diario Sport“ und dem Kinderhilfswerk UNICEF posierten die Barca-Profis mit Kindern. „UNICEF hat eine Verlosung in Roca Fonda in Mataró gemacht, wo Yamals Familie damals lebte“, erzählte Monfort einst dem „Guardian“. „Sie haben gewonnen und wurden zufällig mit Lionel zusammen gruppiert.“ So kam es dazu, dass knapp zwei Jahrzehnte später das Bild, auf dem der 20-jährige Messi den gerade sechs Monate alten Yamal in einer Plastikwanne badet, bereits Kult ist – und vor dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien mehr denn je im Fokus steht.

Dabei ist das Foto erst im Rahmen der Europameisterschaft vor zwei Jahren aufgetaucht. Damals postete Yamals Vater das Bild auf den Sozialen Medien und betitelte es mit „Die Geburt zweier Legenden“. Bis dahin hatte Monfort jegliche Erinnerung an das Shooting bereits aus seinem Gedächtnis gelöscht gehabt, wie der freiberufliche Fotograf der Nachrichtenagentur AP, für die er auch tätig ist, erzählte. „Und nun gipfelt das Ganze in dem Finale zwischen Messi und Yamal“, kann auch Monfort die Geschichte kaum glauben. Im Gespräch mit dem Guardian blickte er auf den September vor knapp 19 Jahren zurück: „Messi war sehr introvertiert, er wusste nicht, was er mit dem Baby machen sollte. Er kam aus der Kabine und fand sich plötzlich in einer anderen Kabine, mit einer Plastikwanne voll Wasser und einem Baby darin. Es war kompliziert, er wusste anfangs nicht, wie er ihn halten soll.“

So wussten auch die gegnerischen Teams bei dieser Weltmeisterschaft bislang nicht, wie sie Yamals Spanier und Messis Argentinier aufhalten sollen und so kommt es im Endspiel zum Aufeinandertreffen der Nummern zwei und eins der FIFA-Weltrangliste. Für Yamal hat sich sein aus Seifenblasen gemachter Traum mit dem Finaleinzug damit bereits erfüllt, antwortete der 19-jährige Youngstar doch vor dem Turnier gegenüber „Mundo Deportivo“ auf die Frage, mit wem er bei der WM am liebsten sein Trikot tauschen würde: „Mit Messi ... im WM-Finale!“ Seit dem letzten Mal, dass Yamal seinem Idol oberkörperfrei begegnete, „bin ich ein bisschen gewachsen“, zeigt sich Yamal amüsiert über die Bilder, die Messi auch gemeinsam mit Yamal und dessen Mama Sheila Ebana zeigen.

Der argentinische Weltstar hatte zu diesem Zeitpunkt bereits einmal die Champions League und zweimal die spanische Liga gewonnen. Auf seinen ersten großen Titel musste er jedoch bis in den Herbst seiner Karriere warten, legte mit den Copa-America-Titeln 2021 und 2024 sowie dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2022 seinen Status als unvollendeter Nachfolger Diego Maradonas aber endgültig ab. Yamal hingegen könnte sich mit nur 19 Jahren bereits Europa- und Weltmeister nennen und bei einem Sieg am Sonntag (21 Uhr, ORF 1 live) die Fackel vom 39-jährigen Messi übernehmen. Es scheint, als hätte Messi Baby Yamal in der Badewanne einst seine Fähigkeiten weitergegeben: Wie auch Messi wurde Yamal in Barcas Talenteschmiede „La Masia“ ausgebildet, debütierte mit nur 15 Jahren bei den Katalanen und trägt wie einst Messi die Rückennummer 10 beim FC Barcelona, mit dem Yamal schon drei Meistertitel geholt hat.

In New York schließt sich der Kreis

Bei seiner ersten Weltmeisterschaft steht Yamal dem wohl besten Spieler aller Zeiten freilich noch um vieles nach, hatte anders als Messi noch wenige Sternmomente im Turnier. Doch wie „Der Floh“ aus Rosario benötigt auch Yamal oft nur einen einzigen Moment, um einem Spiel seinen Stempel aufzudrücken. „Der große Tag von Lamine Yamal kommt noch bei dieser WM“, sagte Spanien-Coach Luis de la Fuente vor dem Halbfinal-Erfolg gegen Frankreich, bei dem Yamal einen Elfmeter herausgeholt hat. Dieser Tag soll in New York kommen, dort, wo sich der Kreis für Messi und Yamal schließt. „Ich bin hin- und hergerissen“, sagt Monfort, dessen Bilder nun ein fußballhistorisches Dokument sind. „Ich weiß nicht, ob ich mir den Sieg für Messi oder für Yamal wünsche“, sagt der Barca-Fan. „Ich hege eine unendliche Liebe für den besten Spieler aller Zeiten“, huldigt Monfort Messi, aber Yamal habe neue Maßstäbe gesetzt und stehe dank seiner Eltern aus Marokko und Äquatorialguinea für ein neues, vielfältiges Spanien. „Vielleicht können ja beide gewinnen. Nach allem, was wir gesehen haben, würde ich das nicht ausschließen.“

So sehr diese Geschichte einem Märchen gleicht, kann es am Ende in einem der wohl poetischsten Finali aller Zeiten nur einen Sieger geben. In einem Endspiel, in dem sich Yamal kurz vor der Krönung just der alte König in den Weg stellt, der sein Zepter noch nicht abgeben möchte. Jener Mann, in dessen Spuren Yamal wandelt, seitdem er als Baby mit ihm in Berührung gekommen ist. Für Messi hingegen ist es auf der größtmöglichen Bühne sein – diesmal wohl wirklich – letztes WM-Spiel. Womöglich ist es auch sein letztes für sein Land überhaupt, ausgerechnet gegen jene Nation, in der er fußballerisch groß geworden ist. Seine letzte Mission ist klar: Yamal einmal mehr baden zu schicken.