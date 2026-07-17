Ein schwerer Arbeitsunfall ereignete sich am Freitag in einem Produktionsbetrieb in Sachsenburg in Oberkärnten. Ein 35-Jähriger war gerade damit beschäftigt, Instandhaltungsarbeiten an einer Produktionsmaschine durchzuführen, bei der ein Zahnriemen gerissen war. Die Maschine wurde währenddessen außer Betrieb genommen.

Nachdem er den neuen Keilriemen angebracht hatte, überprüfte der 35-Jährige die Spannung des Riemens. Dabei setzte sich dieser plötzlich in Bewegung und der Mann geriet mit einer Hand zwischen Riemen und Riemenscheibe. Der Oberkärntner wurde beim Unfall schwer verletzt und vom Rettungshubschrauber RK 1 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Warum sich der ausgeschaltete Riementeil in Bewegung setzte, ist noch Gegenstand von Ermittlungen.