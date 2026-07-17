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Bozen/Innsbruck
Weiter Arbeiten nach Teil-Einsturz von Bozner Gericht
Nach dem Einsturz eines beträchtlichen Teils des Gerichtsgebäudes in Südtirols Landeshauptstadt Bozen Donnerstagfrüh haben am Freitag die Sicherungs-und Aufräumarbeiten angedauert. Die "Angst der ersten Stunden" sei überwunden, hieß es. "Der Bagger wird die Trümmer weiter entfernen. Die Sicherung des Gebäudes bleibt ein zentrales Ziel. Die Decken werden genau überprüft, um das darunterliegende Archiv zu schützen", betonte Hochbaulandesrat Christian Bianchi.