Wird in Dänemark nur noch „Danglish“ – also eine Mischung aus Englisch und Dänisch – gesprochen? Die Verbreitung von englischen Wörtern nimmt in dem skandinavischen Königreich jedenfalls so rasant zu, dass der „Dänische Sprachrat“ die Notbremse gezogen hat. Mit einer Kampagne „Geht es auch auf Dänisch?“ wird die dänische Bevölkerung aufgefordert, für Fremdwörter aus dem Englischen ein Wort in der Muttersprache zu finden. Am Ende des Jahres werden dann die besten dänischen Entsprechungen präsentiert.

„Wir haben heute eine Generation, die in der digitalen Welt aufwächst, einer Welt, in der das Englische dominiert“, so der Sprachwissenschaftler Kasper Hansen. Dank Computerspielen und anderen Angeboten im Internet geben 34 Prozent der 16- bis 25-jährigen Däninnen und Dänen an, dass sie jeden Tag Englisch sprechen. Darum gibt es Stimmen, die fordern, dass es mehr Angebote von Videospielen und TV-Serien in einem hochwertigen Dänisch geben müsste. Mittlerweile werden ganze Sätze in englischer Sprache in dem skandinavischen Königreich genutzt.

Kopenhagen ist international

Aggressiv verteufelt wird die Präsenz des Englischen jedoch nicht. In dem Land zwischen Nord- und Ostsee wird eine lange Tradition der Seefahrer und Händler gepflegt, die auf internationalen Austausch angewiesen ist. Vor allem die Hauptstadt Kopenhagen, die eine Transformation von einer Stadt der Werftarbeiter zu einem Standort zahlreicher internationaler Tech-Unternehmen hingelegt hat, gilt als ein wahres Zentrum der englischen Sprache.

Doch der Widerstand wächst und er hat auch politische Dimensionen. Die kleine Partei „Die Konservativen“ sowie die größere und weiter rechts stehende „Dänische Volkspartei“ fordern schon länger Maßnahmen, um das Idiom der knapp sechs Millionen Däninnen und Dänen in Schutz zu nehmen. Nach dem Willen der Parteien soll festgelegt werden, wie viele englische Wörter in die dänische Sprache aufgenommen werden dürfen. Zudem soll Dänisch offizielle Amtssprache werden, was sie bisher nicht ist. Und die Rechten verlangen einen Bann englischer Sprache in der Werbung.

Aber auch Dänemarks linke und bürgerliche Parteien sehen einen baldigen Handlungsbedarf. So hat das Parlament Anfang des Jahres mit großer Mehrheit ein „Sprachpaket“ verabschiedet. Dieses Maßnahmenprogramm mit Verpflichtungen gilt für die beiden größten TV-Sender des Landes, die angehalten sind, gewisse Lehnwörter nicht mehr zu nutzen.

Auch arabische Ausdrücke sollen verschwinden

Dabei will Kopenhagen nicht allein Englisch unterbinden. Auch arabische Ausdrücke wie „Inshallah“ (so Gott will) sollten fortan bitte nicht mehr in den dänischen Mund genommen werden – eine Auswirkung der strengen Ausländerpolitik.