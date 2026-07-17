387 Absolventinnen und Absolventen ließen sich am Donnerstag und Freitag im Spittel in Spittal an der Drau feiern. Mit ihren Sponsionsurkunden in der Hand haben die jungen Menschen aus 29 Nationen ihre Studien heute offiziell beendet. Doch auch zwei weitere Ehren wurden verliehen: Landeshauptmann a. D. Peter Kaiser wurde zum Ehrensenator der Carinthian University ernannt, zugleich wurde der scheidende Rektor Peter Granig für seine Verdienste um den Hochschul- und Wissenschaftsstandort Kärnten gewürdigt. Unter den Ehrengästen befanden sich Bildungslandesrat Peter Reichmann, Landesrätin Beate Prettner sowie Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig. Reichmann gratulierte allen Absolventinnen und Absolventen zum erfolgreichen Abschluss und dankte Granig für dessen prägende Arbeit an der Spitze der Fachhochschule. In seiner Ansprache hob Reichmann hervor, dass der Rektor die FH Kärnten in den vergangenen Jahren entscheidend weiterentwickelt und ihre Position als Innovations- und Bildungsstandort nachhaltig gestärkt habe.

Peter Reichmann würdigte Peter Granig © Willi Pleschberger

„Peter Granig hat die Fachhochschule Kärnten nicht nur erfolgreich geführt, sondern ihr gemeinsam mit seinem Team eine klare strategische Ausrichtung gegeben. Unter seiner Leitung wurden Forschung, Internationalisierung und die Zusammenarbeit mit Wirtschaft und Industrie konsequent ausgebaut. Davon profitieren unsere Studierenden ebenso wie der gesamte Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort Kärnten“, betonte Reichmann. Besonders würdigte der Bildungslandesrat den von Granig initiierten Innovationskongress, der internationale Persönlichkeiten aus Wissenschaft und Wirtschaft nach Kärnten gebracht und die Sichtbarkeit des Landes als Innovationsstandort wesentlich erhöht habe..

Granig, der seine Eröffnungsrede dafür nutzte, um auf die Bedeutung der Demokratie hinzuweisen, richtete sich an die Absolventinnen und Absolventen mit den Worten: „Demokratie lebt von Menschen, die sich verantwortlich zeigen und sich einbringen. Was auch immer Sie tun, tun Sie es mit Haltung, Würde und Respekt. Die Zukunft der Demokratie liegt nicht in den Händen weniger, sondern in den Herzen vieler.“ Seiner Nachfolgerin, der zukünftigen Rektorin Kathrin Stainer-Hämmerle, wünschte er für die Aufgabe alles Gute. „Es war mir eine Freude als Bildungsmanager in Kärnten tätig zu sein. Wir können gemeinsam auf eine Zeit zurückblicken, in der vieles gelungen ist“, so Granig, der sich darüber hinaus für die stets gute Zusammenarbeit mit dem Land Kärnten bedankte.

Peter Kaiser wurde zum Ehrensenator ernannt © Willi Pleschberger

Mit der Ernennung von Peter Kaiser zum Ehrensenator setzte die CU ein sichtbares Zeichen der Anerkennung für dessen langjähriges Engagement für Bildung, Wissenschaft und Forschung. „Es war wirklich eine Freude für mich als Rektor, einen Landeshauptmann gehabt zu haben, dem die Bildung so wichtig ist“, betonte Granig und bedankte sich für die große Unterstützung. Kaiser verlieh seiner Freude über die Auszeichnung Ausdruck und betonte: „Wir sind alle stolz auf unsere Hochschulen und Universitäten. Bitte macht weiter so!“