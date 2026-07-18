Sg. Herausgeber!

Mir wurde lebenslang nichts geschenkt, aber ich scheine ein Glückspilz zu sein. Schon in meiner Kindheit, die vor achtzig Jahren begann, gab es Hitzetage. Meine Eltern hatten wegen der vielen Arbeit und des kargen Einkommens weder Zeit noch Geld, mit mir in ein damals noch nicht vorhandenes Schwimmbad zu gehen. Ich vermisste es deshalb nicht. Nach Schuleintritt wurden Turnstunden gelegentlich ins inzwischen gebaute Freibad verlegt. Die Ferien verbrachte ich mit Arbeit, in die ich hineinwuchs, um beim Heuen, Mähen oder Brennholzarbeiten zu helfen. Zu warm? Am Abend wurde es eh kühler. In meiner Zeit als Betriebsschlosser und Dreher gönnten wir uns zweiwöchige Urlaube am Mittelmeer, Österreich war meiner Frau und mir zu teuer. Heute als Pensionist stehe ich im Sommer um den Sonnenaufgang herum auf, um bis zur Mittagszeit meine Arbeit um Haus und Garten zu erledigen. Abkühlung finde ich, indem ich mir Wasser aus der Gartenleitung über Hände und Beine fließen lasse. Ich hoffe, noch einige Jahre diesen Lebensstil beibehalten zu können und nicht vorzeitig zu einem Jämmerling mit Sorgen um den Freibadeintritt zu verkommen. August Riegler, Kindberg