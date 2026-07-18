Die energieintensive Industrie zählt steiermarkweit 32.000 Beschäftigte, das sind 28 Prozent aller Industriejobs im Bundesland, deutlich mehr als der Bundesschnitt von 20 Prozent. Die Reformpläne der EU-Kommission im Zusammenhang mit dem Emissionshandel werden in der Steiermark daher sehr genau verfolgt. Von einem „Schritt in die richtige Richtung“ spricht Christoph Robinson, Geschäftsführer der Industriellenvereinigung Steiermark.

„Eine Abflachung des Reduktionspfads und die längere kostenlose Zuteilung von Zertifikaten tragen der Realität energieintensiver Unternehmen Rechnung und unterstützen den vielfach bereits eingeleiteten Dekarbonisierungs-Prozess.“ Für Robinson ist klar, dass es „diese Anpassungen angesichts hoher Energiepreise und globaler Wettbewerbsverzerrungen braucht, um Produktion, Wertschöpfung und Arbeitsplätze in Europa halten zu können“.

„Erkannt, dass es hier Handlungsbedarf gibt“

Bei der Voestalpine wird auf Anfrage der Kleinen Zeitung betont, dass man es grundsätzlich „als sehr positiv bewertet, dass Bewegung in dieses Thema gekommen ist und erkannt wurde, dass es hier Handlungsbedarf gibt“. Man werde den umfangreichen Reformplan nun analysieren, dann sei eine detaillierte Einschätzung möglich, so Konzernsprecher Peter Felsbach.

Der Geschäftsführer des oststeirischen 3D-Druck-Spezialisten M&H, Patrick Herzig, betont, „dass die Anpassung auch für energieintensive KMU wie M&H relevant ist, obwohl wir selbst keine CO₂-Zertifikate zukaufen müssen“. Denn die Zertifikatspreise haben auch Einfluss auf die Stromkosten. „M&H kauft monatlich rund 75.000 Kilowattstunden Strom zu“, so Herzig. Daher wirken sich schon geringe Preissteigerungen unmittelbar auf die Produktionskosten aus. „Hinzu kommen höhere Preise für Stahl, Metallpulver und andere Vorprodukte, deren Hersteller ebenfalls Energie verbrauchen und teilweise dem Emissionshandel unterliegen.“

Die Lockerung verschaffe der Industrie „dringend benötigte Zeit, das ist notwendig und zu begrüßen“. Gleichzeitig, mahnt Herzig, „dürfen die Klimaschutzziele nicht grundsätzlich infrage gestellt werden“.

Umweltschützer und NGOs haben die Vorschläge der EU-Kommission am Freitag kritisiert.