Sie wollen den neuesten Klatsch und Tratsch aus Hollywood nicht verpassen? Dann abonnieren Sie unseren Promi-Newsletter „Stargeflüster“.

In aller Kürze:

Die beiden verbrachten einen gemeinsamen Urlaub mit ihren Familien. In den sozialen Medien teilen sie Fotos und Videos.

Die Adoptivkinder von Angelina Jolie und Brad Pitt folgen damit dem Beispiel von Shiloh Jolie. In den vergangenen Jahren legten mehrere ihrer Geschweister den Nachnamen von Pitt ab.

Die Ex-Frau von Donald Trump Jr. machte im Mai 2026 ihre Brustkrebs-Diagnose öffentlich. Vanessa Trump musste sich im Zuge der Behandlung einer Operation unterziehen.

„Extrem enttäuscht. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch“, schrieb der 44-Jährige auf der Plattform X. William ist seit 2006 auch Präsident des englischen Fußballverbandes.

Sie habe ihr ganzes Leben gearbeitet, das habe ihr bestätigt, wer sie sei, und ihr einen Sinn gegeben, erklärte Halle Berry. „Warum sollte ich das alles aufgeben – und was dann?“

Halle Berry © AP/Joel C Ryan

Karin Thaler sprach in einer Podcast-Folge mit Ex-Serienkollegin Marisa Burger über die psychischen Probleme ihrer Mutter und ihre eigene Erkrankung.

Gräfin Marie von und zu Eltz und der indische Fürst Dhruv Raj Singh haben sich in der Steiermark das Jawort gegeben und dabei ein Fest der Kulturen gefeiert.

Trotz seiner Krankheit drehte Neill im letzten Jahr vier Filme, die bald veröffentlicht werden. Er hatte jahrelang gegen Krebs gekämpft.

Die Schauspielerin und Sängerin spricht ganz offen darüber, welche Beauty-Eingriffe sie im Laufe der Jahre ausprobiert hat.

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag!