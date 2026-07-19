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In aller Kürze:
- Aufsteiger der Woche: Kronprinzessin Mette-Marit nach Lungentransplantation wieder zu Hause
- Aufreger der Woche: Marius Borg Høiby kommt mit Fußfessel von U-Haft in den Hausarrest
- Auftritt der Woche: Kate überrascht mit royalem Familienauftritt beim Wimbledon-Finale
- Baby-News der Woche: Norbert Oberhauser ist Vater von Zwillingen geworden
Lewis Hamilton macht Liebesglück mit Kim Kardashian offiziell
Die beiden verbrachten einen gemeinsamen Urlaub mit ihren Familien. In den sozialen Medien teilen sie Fotos und Videos.
Zahara und Maddox wollen nicht mehr Pitt heißen
Die Adoptivkinder von Angelina Jolie und Brad Pitt folgen damit dem Beispiel von Shiloh Jolie. In den vergangenen Jahren legten mehrere ihrer Geschweister den Nachnamen von Pitt ab.
Kai Trump gab Update zu Gesundheitszustand von Mama Vanessa
Die Ex-Frau von Donald Trump Jr. machte im Mai 2026 ihre Brustkrebs-Diagnose öffentlich. Vanessa Trump musste sich im Zuge der Behandlung einer Operation unterziehen.
Prinz William nach Englands Aus: „So stolz auf euch“
„Extrem enttäuscht. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch“, schrieb der 44-Jährige auf der Plattform X. William ist seit 2006 auch Präsident des englischen Fußballverbandes.
Halle Berry wehrt sich gegen Altersklischee: Warum aufhören?
Sie habe ihr ganzes Leben gearbeitet, das habe ihr bestätigt, wer sie sei, und ihr einen Sinn gegeben, erklärte Halle Berry. „Warum sollte ich das alles aufgeben – und was dann?“
Schauspielerin Karin Thaler verschwieg Herzprobleme über Jahre
Karin Thaler sprach in einer Podcast-Folge mit Ex-Serienkollegin Marisa Burger über die psychischen Probleme ihrer Mutter und ihre eigene Erkrankung.
Deutsche Gräfin heiratet indischen Royal in Bad Aussee
Gräfin Marie von und zu Eltz und der indische Fürst Dhruv Raj Singh haben sich in der Steiermark das Jawort gegeben und dabei ein Fest der Kulturen gefeiert.
„Jurassic Park“-Star Sam Neill erlag Lungenentzündung
Trotz seiner Krankheit drehte Neill im letzten Jahr vier Filme, die bald veröffentlicht werden. Er hatte jahrelang gegen Krebs gekämpft.
Hilary Duff spricht offen über ihre Beauty-Eingriffe: „Ich mache alles“
Die Schauspielerin und Sängerin spricht ganz offen darüber, welche Beauty-Eingriffe sie im Laufe der Jahre ausprobiert hat.
Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag!