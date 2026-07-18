Vielen Besuchern der Gemeinde Gnesau ist der Landgasthof Seebacher ein Begriff. Was aber nicht so viele wissen, ist, dass sich eine Entspannungsoase nur wenige Meter entfernt davon befindet. Auf rund 1000 Metern Seehöhe verwirklichten sich Mario und Barbara Sonnleitner vergangenes Jahr ihren Traum – dieser bekam die volle Punktzahl bei der kürzlichen „Urlaub am Bauernhof“-Bewertung. Das ist das UaB-Äquivalent zu fünf Sternen im Hotel

Beim Durchfahren eines kleinen Waldstücks, wird man bereits von hölzernen Tafeln begrüßt, die bereits die richtige Atmosphäre schaffen. „Natürlich“, „Erholsam“ oder „Einzigartig“ sind darauf zu lesen. Und kurz darauf sieht man sie schon: Ebner 1822. Was dahinter steckt, erklären Mario und Barbara Sonnleitner: „Meine Frau kommt aus der Gastronomie, ich aus der Hotellerie“, fängt Mario an und bereitet in seiner „Dorfschenke“ einen Espresso zu. In dieser bio-zertifizierten Küche schwingt Barbara die Kochlöffel und kredenzt aus regionalen Zutaten unterschiedliche Gerichte. „Jeden Sonntag kochen wir aus – das kommt gut an. In Wien war Barbara besonders für ihre Ganseln bekannt. Daher kommen auch einige Wiener jetzt zu uns“, erzählt Mario.

Auf 5000 Quadratmetern kann man entspannen © Manfred Schusser

Jedes Möbelstück, jeder dekorative Gegenstand, alles wurde mit Bedacht gewählt. „Es gibt zu allem eine Geschichte – vom Teller bis zum Vorhang.“ Viele der Stücke stammen noch aus Barbaras Zeit in Wien und wurden aus der dortigen Dorfschenke, die im 15. Jahrhundert erbaut wurde, mitgenommen. Zwar ist die Dorfschenke an sich schön, aber die drei Gebäude im Hintergrund runden Ebner 1822 erst ab. Hierbei handelt es sich um handgefertigte Naturhäuser aus Holz, Stroh und Lehm, die man buchen kann. Jedes Haus wurde in Handarbeit erbaut, das Holz stammt aus dem eigenen Wald. „Geschlägert haben wir im Winter bei abnehmendem Mond“, erklärt Mario und ergänzt: „Theoretisch könnte man, abgesehen von den Installationen, alles am Haus recyceln. Es war mir wichtig, so ökologisch wie möglich zu bauen.“ Gebaut wurde alles nach den Vorstellungen der Sonnleitners. „Genau so, wie wir auch gerne Urlaub machen würden.“

Ebner 1822 ist auf rund 1000 Meter Seehöhe, umringt von Natur © Manfred Schusser

Jedes Haus wurde so gebaut, dass es Privatsphäre gewährt – man sieht nie auf die Terrassen der anderen. „Hier hätten zehn Häuser Platz, aber ich wollte den Menschen bewusst Ruhe bieten.“ Morgens stellt die Hausherrin den Besuchern einen Frühstückskorb vor die Tür. Somit kann jeder Gast in Ruhe essen. Die 73 Quadratmeter großen Häuser haben neben Küche, Kamin, Infrarotkabine und Regendusche auch noch eine freistehende Badewanne mit Ausblick. „Man spürt als Gast, was man dem Unternehmer wert ist. Daher legen wir höchsten Wert auf Qualität. Das geht von der Decke bis zur Badematte.“ Kostbar, doch wertvoll finden die Gäste vor allem etwas anderes. „Der wahre Luxus sind Ruhe, Platz und Gastgeber, die da sind, wenn man sie braucht“, sagen Mario und Barbara.

Die Zimmer sind mit Infrarotkabinen und Badewanne ausgestattet © Manfred Schusser

Zusätzlich bietet der Hof einen Naturteich, eine Liegewiese, einen 1958er Porsche Traktor, zwei „Hausbankerl“ zum gemütlichen Verweilen und vor allem eines: naturverbundene Ruhe. All diese Faktoren trugen dazu bei, dass Ebner 1822 kürzlich von Urlaub am Bauernhof (UaB) mit fünf Blumen prämiert wurde. Dabei erreichte der Betrieb 100 Prozent der möglichen Punkte. Das ist bei UaB in Österreich einzigartig. Ebner 1822 katapultierte sich ein Jahr nach der Eröffnung an die Spitze. „Hochwertige Ausstattung, nachhaltiger Bau, exklusive Wohlfühlextras und eins mit der Natur“, sind laut Urlaub am Bauernhof die Besonderheiten.

Die Häuser wurden so gebaut, dass man nicht auf die Terrasse des anderen sehen kann © Manfred Schusser

„Eine Dame aus Niederösterreich kam hierfür zu uns. Rund zwei Stunden hat sie sich alles genau angesehen und getestet“, erklärt Barbara. „Wir sind stolz auf unseren hohen Qualitätsanspruch.“ Fünf Jahre halten die fünf Blumen, ehe sich die Sonnleitners erneut unter Beweis stellen müssen. Doch was macht man, wenn man bereits nach so kurzer Zeit die Spitze erreicht hat? „Den Standard halten“, ist sich das Ehepaar einig.

Jedes Plätzchen hat seine eigene Geschichte © Manfred Schusser

Der Hof gehört der Familie von Mario und wurde im Jahr 2015 von ihm übernommen. Der Name stammt aus dem Vulgonamen des Hofs, Ebner, und dem Jahr 1822, in dem er das erste Mal urkundlich erwähnt wurde. „Meine Idee war es, einen Mehrwert zu hinterlassen“, sagt Mario abschließend. Bis Mitte August sei man bereits ausgebucht, danach gibt es wieder freie Plätze im Ganzjahresbetrieb.