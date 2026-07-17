Rückschlag für die Amazon-Adaption von „God of War“. Der Hauptdarsteller der Videospielverfilmung, Ryan Hurst, muss das Projekt unfreiwillig verlassen. Der Schauspieler hat sich während der Dreharbeiten in Kanada am Set verletzt.

Ende Juni hat sich Hurst bei einem Stunt einen Bizepsriss zugezogen. Seitdem war die Produktion unterbrochen. Der Schauspieler wurde inzwischen operiert. Da die Heilungsphase jedoch bis zu sechs Monaten bzw. bis zur vollständigen Wiederherstellung der Kraft sogar ein Jahr dauern kann, wird nun die Rolle neu besetzt.

Vier Folgen bereits gedreht

Für die Produktion ist das ein großer Rückschritt. Laut Deadline waren nämlich bereits vier Folgen der Serie im Kasten. Diese müssen mit der neuen Besetzung jetzt erneut gedreht werden. Wer nun die Rolle von „Kratos“, dem Hauptcharakter des Spiels, übernehmen wird, ist noch nicht bekannt.