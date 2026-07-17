Zu nur 20 Prozent gefüllt präsentierten sich am Montag in Gaishorn zwei der vier Hochbehälter der Marktgemeinde im Paltental. Auf diese „extremen Tiefstände“ habe man natürlich reagieren müssen, so Vizebürgermeister Hannes Ronner, und eine nächtliche Wasserabschaltung – von 22 bis 6 Uhr – beschlossen. Zu der es, entgegen Berichten in anderen Medien, letztendlich aber nicht kam.

Man habe das Wasser lediglich in einem Ortsteil im Zuge einer Baustelle für fünf Stunden abdrehen müssen. Das sei einerseits einer Lieferung des kostbaren Nasses aus der Nachbargemeinde Trieben zu verdanken. „Wir haben zwei Mal 30 Kubikmeter in die beiden fast leeren Behälter gefüllt.“ Andererseits hätten die drohende Abschaltung und ein neuerlicher Aufruf an die Bevölkerung, Wasser zu sparen, Wirkung gezeigt. Dadurch habe sich die Lage wieder entspannt.

„Kritisch, aber nicht dramatisch“

„Es war kritisch, aber nicht dramatisch“, zieht Ronner am Freitag erleichtert Bilanz. Vollständige Entwarnung kann er freilich auch jetzt noch nicht geben. „Mit dem derzeitigen Verbrauch sollte sich der Stand in den Hochbehältern wieder stabilisieren, aber wir müssen auf jeden Fall immer noch aufpassen.“ Von wasserintensiven Tätigkeiten wie Rasen sprengen oder Auto waschen bittet er die Bürgerinnen und Bürger weiterhin Abstand zu nehmen.

Die diesjährige Wasserknappheit sei ein Resultat des schneearmen Winters und des niederschlagsarmen Frühjahrs. So etwas wirke sich zwei bis drei Monate später auf die Quellschüttungen, die teilweise um 50 Prozent zurückgegangen seien, aus. Bereits Anfang Mai hatte man in Gaishorn zum Wassersparen aufgerufen. Das Befüllen von Pools war damals nur mehr nach Absprache mit der Gemeinde erlaubt.

Maßnahmen kontra Wasserverlust

Um die Versorgung sicherzustellen gehe man schon seit geraumer Zeit auch gegen Verluste durch Lecks im Leitungssystem vor, erklärt Ronner. So werde aktuell etwa im Ortsteil Au die Hauptwasserleitung erneuert und in Treglwang habe man erst gestern den Zulauf einer Quellfassung zum Hochbehälter kontrolliert und eine festgestellte Beschädigung umgehend repariert. Diese Maßnahmen würden auch bereits Wirkung zeigen.

Schon seit geraumer Zeit sucht und repariert man in der Gemeinde im Paltental Lecks im Leitungsnetz, um Wasserverlusten entgegenzuwirken © KLZ / Gerhard Pliem

Rätsel um hohen Verbrauch in Landl

Die Trockenheit in diesem Jahr – in Teilen Österreichs war es laut Geosphere Austria seit 1885 nicht mehr so trocken – macht sich aber auch andernorts bemerkbar. Etwa in Landl im Gesäuse, wo die Bürger ebenfalls seit geraumer Zeit wieder zum Wassersparen aufgerufen werden. Die Füllstände einzelner Hochbehälter, warnte die Gemeinde bereits letzte Woche, würden sich auf einem sehr niedrigen Niveau befinden.

Landls Bürgermeister Bernhard Moser ruft die Bevölkerung zum Wassersparen auf © KLZ / Veronika Höflehner

Speziell im Ortsteil Mooslandl habe man in letzter Zeit zudem einen überdurchschnittlich hohen Verbrauch verzeichnet, berichtet Bürgermeister Bernhard Moser. Die Ursache dafür sei aber noch nicht eruiert. Mittlerweile hätten die Aufrufe an die Bevölkerung aber schon gefruchtet. „Der Verbrauch ist um mehr als 30 Prozent zurückgegangen, wir haben die Stände wieder stabilisieren können.“ Achtsamer Umgang mit Trinkwasser sei aber weiterhin Gebot der Stunde.