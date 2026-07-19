Die Koppel von Michaela und Thomas Pekastnig in Spital am Semmering scheint für ihre Pferde ein „Jungbrunnen“ zu sein. Denn mit Pferd Arno konnte bereits zum zweiten Mal einer ihrer Haflinger seinen 35. Geburtstag feiern. „Ein durchaus biblisches Alter“, sagt Thomas Pekastnig.

Schon im Jahr 2004 berichtete die Kleine Zeitung über Arnos „Pferdefreund“ Rondo, der zu diesem Zeitpunkt auch 35 wurde. „Wer ihn über die Wiese galoppieren sieht, würde nicht vermuten, dass er bereits so viele Jahre auf dem Pferderücken hat“, hieß es damals. Für ein Foto mit ihm posierte damals übrigens auch schon Arno – Anfang der 2000er noch als Jungspund.

Arno mit seinem 2005 verstorbenen Freund Rondo © KK

Dieses Jahr wurde er auch 35, sein Leben genießt er als „Pferdepensionär“ aber noch immer vergnügt auf den Wiesen am Semmering. Wie ein Pferd so ein besonderes Alter erreicht? „Da braucht es natürlich viel Zuneigung, Pflege und Liebe“, verrät Pekastnig. Als Futter gibt es selbstverständlich nur das Beste, Auslauf gibt es täglich auf der großen Koppel und geritten wird er schon lange nicht mehr. „Wir hoffen, dass er noch einige Jahre älter wird“, so Pekastnig.