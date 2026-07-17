„Fedorow, Fedorow, Fedorow“, skandieren die Demonstranten in Kiew. Ihr Rufen gilt dem ehemaligen Verteidigungsminister Mychajlo Fedorow, der am Donnerstag im Zuge einer Regierungsumbildung in der Ukraine seinen Posten räumen musste. Die aufgebrachten Bürger werfen der Regierung vor, mit dieser Personalentscheidung vor allem einem in die Hände zu spielen, nämlich Putin. Denn der 35-Jährige gilt als Reformer und als Kämpfer gegen die im Staatsapparat verbreitete Korruption. Zuvor war bekannt geworden, dass der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ihn aufgrund eines Konflikts mit Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj ablöste.

Demonstration in Kiew © Imago | NurPhoto

Als Federow im Jänner das Amt des Verteidigungsministers übernahm, eilte ihm ein Ruf voraus: Noch als Digitalminister war er für die neue staatliche Handyanwendung „Dija“ verantwortlich. Viele Behördengänge wurden dadurch überflüssig. Dies machte ihn vor allem bei jungen Ukrainern beliebt. Auch beim Militär setzte er auf neueste Technik, Drohnen und künstliche Intelligenz. Die jüngsten Erfolge im Krieg brachten ihm bei den Soldaten ein hohes Standing ein. Die von Fedorow forcierten Drohnentruppen konnten einige teils spektakuläre Schläge landen.

Auseinandersetzung und Kritik am Generalstab

Aber der 35-Jährige eckte auch an. Vor Medien bestätigte er die Auseinandersetzung mit dem Stab, erhob schwere Vorwürfe gegen die Militärführung um Syrskyj und strebte offenbar seine Ablösung an. Fedorow warf den Generälen veraltete Ansätze vor. Nachgesagt werden ihm indes auch Ambitionen auf das Präsidentenamt.

Als neuen Verteidigungsminister schlug Selenskyj den Geheimdienstler Jewhenij Chmara vor. Die Ablösung Fedorows gerät unterdessen mehr und mehr zur Schlammschlacht. Eine Front, die wohl tatsächlich Putin in die Hände spielt.